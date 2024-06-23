В «Туране» прокомментировали назначение Бердыева

Вице-президент азербайджанского клуба «Туран» Али Балакишиев рассказал, для чего его клуб пригласил на пост главного тренера

«Курбан Бердыев действительно подписал контракт с нашим клубом, "Тураном", в формате "2+1". Мы внимательно обсуждали условия сотрудничества, учитывая стратегические цели нашего клуба и видение Курбана Бердыева. В итоге мы пришли к общему мнению о ключевых аспектах сотрудничества и подписали контракт.

Мы решили начать сотрудничество с Курбаном Бердыевым, потому что он является одним из самых опытных и уважаемых тренеров в российском футболе. Его успехи на тренерском поприще, включая успешные периоды в "Рубине" и "Ростове", свидетельствуют о его высоких профессиональных качествах.

Мы уверены, что его опыт и тактическое мышление помогут нашей команде достичь новых высот», — цитирует одного из руководителей «Турана» «РИА Новости Спорт».

Несколько дней назад стало известно о назначении главным тренером Бердыева в «Туран». Последним его клубом было махачкалинское «Динамо».