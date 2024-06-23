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    В «Туране» прокомментировали назначение Бердыева

    Футбол Сборная Азербайджана Динамо-Махачкала
    Вице-президент азербайджанского клуба «Туран» Али Балакишиев рассказал, для чего его клуб пригласил на пост главного тренера Курбана Бердыева.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    «Курбан Бердыев действительно подписал контракт с нашим клубом, "Тураном", в формате "2+1". Мы внимательно обсуждали условия сотрудничества, учитывая стратегические цели нашего клуба и видение Курбана Бердыева. В итоге мы пришли к общему мнению о ключевых аспектах сотрудничества и подписали контракт.

    Мы решили начать сотрудничество с Курбаном Бердыевым, потому что он является одним из самых опытных и уважаемых тренеров в российском футболе. Его успехи на тренерском поприще, включая успешные периоды в "Рубине" и "Ростове", свидетельствуют о его высоких профессиональных качествах.

    Мы уверены, что его опыт и тактическое мышление помогут нашей команде достичь новых высот», — цитирует одного из руководителей «Турана» «РИА Новости Спорт».

    Несколько дней назад стало известно о назначении главным тренером Бердыева в «Туран». Последним его клубом было махачкалинское «Динамо».

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