Игрок сборной Нидерландов стал главной трансферной целью «Баварии»

Хави Симонс Фото: globallookpress.com
В минувшем сезоне Симонс выступал на правах аренды за «Лейпциг».
По информации Bild, 21-летний Хави стал главной трансферной целью «Баварии».
Источник при этом отмечает, что «ПСЖ» оценивает Симонса в 100 миллионов евро. В данном случае финансовый вопрос может стать серьезным препятствием для переезда нидерландца в Мюнхен.
В сезоне-2023/2024 Симонс провел в чемпионате Германии 32 матча, забил восемь мячей и сделал 13 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.
Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.