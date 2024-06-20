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    Игрок сборной Нидерландов стал главной трансферной целью «Баварии»

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    Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс может перейти в «Баварию».

    Хави Симонс
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    Хави Симонс

    В минувшем сезоне Симонс выступал на правах аренды за «Лейпциг».

    По информации Bild, 21-летний Хави стал главной трансферной целью «Баварии».

    Источник при этом отмечает, что «ПСЖ» оценивает Симонса в 100 миллионов евро. В данном случае финансовый вопрос может стать серьезным препятствием для переезда нидерландца в Мюнхен.

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    • В сезоне-2023/2024 Симонс провел в чемпионате Германии 32 матча, забил восемь мячей и сделал 13 результативных передач. Кроме того, в его активе два гола и две результативные передачи в восьми матчах Лиги чемпионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 80 миллионов евро.

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