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    Кучаев перешел в «Ростов»

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    Хавбек Константин Кучаев стал игроком «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    Отмечается, что футболист перешёл в «Ростов» на правах свободного агента.

    «За основную команду ПФК ЦСКА провёл 153 игры, в которых отметился 11 голами и 15 голевыми передачами. В 2017 году забил мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе Лиги чемпионов. Является обладателем Кубка России и трёхкратным серебряным призёром чемпионата страны. Играл также в аренде за "Рубин" (10 матчей).

    Вторую половину сезона-2023/2024 провёл в составе команды "Пари НН" — 11 матчей и одна голевая передача.

    Приветствуем Константина в "Ростове" и желаем ему яркой игры в составе нашей команды», — написано в заявлении клуба.

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