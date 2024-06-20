Кучаев перешел в «Ростов»

Хавбекстал игроком. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что футболист перешёл в «Ростов» на правах свободного агента.

«За основную команду ПФК ЦСКА провёл 153 игры, в которых отметился 11 голами и 15 голевыми передачами. В 2017 году забил мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе Лиги чемпионов. Является обладателем Кубка России и трёхкратным серебряным призёром чемпионата страны. Играл также в аренде за "Рубин" (10 матчей).

Вторую половину сезона-2023/2024 провёл в составе команды "Пари НН" — 11 матчей и одна голевая передача.

Приветствуем Константина в "Ростове" и желаем ему яркой игры в составе нашей команды», — написано в заявлении клуба.