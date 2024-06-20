Галактионов: В «Локомотиве» Дзюба был лидером, наставником

Главный тренер «Локомотива»высказался о решении клуба не продлевать контракт с нападающим

«Мы уже сделали заявление, поблагодарили Артема за то время, которое он провел в "Локомотиве", он очень помог нам. Являлся лидером, наставником.

Общение было и продолжалось. Вопрос другой, разные моменты происходили. Артем болел, пропускал матчи, мы были на выезде.

Что подразумевается под "никаким общением"? Наверное, стороне игрока лучше знать. Те моменты, которые у нас были, мы с Артемом проговаривали, то, что нам не нужно было обговаривать, мы и не затрагивали эти темы», — приводит слова Галактионова «Р-Спорт».

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.