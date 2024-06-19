Кварацхелия высказался о своём будущем после поражения в матче с Турцией

Футболист сборной Грузии и «Наполи»рассказал, когда решит вопрос со своим будущим в клубе, после поражения в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией (1:3).

«После чемпионата Европы определюсь со своим будущим. Я просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле, чтобы помочь своей сборной. Не думаю о том, что говорят люди, на 100% сосредоточен только на Грузии», — приводит слова Кварацхелии Sky Sport Italy.

Напомним, основным претендентом на звезду сборной Грузии считается «ПСЖ». Ранее агент и отец Кварацхелии заявили, что футболист хочет покинуть клуб и выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов.

После этого «Наполи» выступил с заявлением, в котором напомнил, что у футболиста есть действующий контракт с клубом и на данный момент он не продаётся.