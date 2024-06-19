«Краснодар» заплатит 120 млн рублей за игрока «Балтики»

Полузащитник «Балтики»продолжит карьеру в

По информации журналиста Ивана Карпова, «Краснодар» выкупит 19-летнего футболиста за 120 миллионов рублей.

Источник утверждает, что Козлов отклонил предложения «Зенита» и «Ростова».

Также отмечается, что этим летом у петербургского клуба была опция обратного выкупа Козлова за 70 миллионов рублей, и ожидалось, что транзитом через «Зенит» он окажется в «Ростове», но «Краснодар» увеличил предложение по полузащитнику.

Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 1,8 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 10 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее на этой неделе «Краснодар» сообщил о подписании Федора Смолова.