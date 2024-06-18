Стал известен календарь Примеры на следующий сезон

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» Фото: globallookpress.com
Отмечается, что испанская Примера сезона 2024/2025 стартует 15-го августа и закончится 25-го мая.
Первый тур чемпионата Испании:
- «Атлетик» — «Хетафе»
- «Бетис» — «Жирона»
- «Мальорка» — «Реал»
- «Лас-Пальмас» — «Севилья»
- «Вильярреал» — «Атлетико»
- «Валенсия» — «Барселона»
- «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»
- «Сельта» — «Алавес»
- «Осасуна» — «Леганес»
- «Вальядолид» — «Эспаньол» / «Реал Овьедо».
Напомним, что победителем испанской Примеры сезона 2023/2024 стал мадридский «Реал», набрав 95 очков. На 2-й позиции расположилась «Барселона» с 85-ю баллами.