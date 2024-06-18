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    Стал известен календарь Примеры на следующий сезон

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    «Реал» сыграет против «Барселоны» в 11-м и 35-м турах испанской Примеры. Об этом сообщает AS.

    Килиан Мбаппе перешел в «Реал»
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    Килиан Мбаппе перешел в «Реал»

    Отмечается, что испанская Примера сезона 2024/2025 стартует 15-го августа и закончится 25-го мая.

    Первый тур чемпионата Испании:

    • «Атлетик» — «Хетафе»

    • «Бетис» — «Жирона»

    • «Мальорка» — «Реал»

    • «Лас-Пальмас» — «Севилья»

    • «Вильярреал» — «Атлетико»

    • «Валенсия» — «Барселона»

    • «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

    • «Сельта» — «Алавес»

    • «Осасуна» — «Леганес»

    • «Вальядолид» — «Эспаньол» / «Реал Овьедо».

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    • Напомним, что победителем испанской Примеры сезона 2023/2024 стал мадридский «Реал», набрав 95 очков. На 2-й позиции расположилась «Барселона» с 85-ю баллами.

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