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    Кейн: Беллингем— невероятный игрок

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    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о полузащитнике англичан Джуде Беллингеме после победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

    «Он невероятный игрок. Он заслуживает всей той похвалы, которые получает в данный момент. Это его манера игры, уверенность, с которой он играет, и то, как он влияет на игру. Для игроков на таких позициях важно забивать голы, и он это делает», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА со ссылкой на ВВС.

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    В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словенией. Обе игры пройдут 20 июня.

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