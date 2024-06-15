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    В возрасте 26 лет умер голкипер сборной Черногории Шаркич

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    Скончался вратарь сборной Черногории и английского клуба «Миллуолл» Матия Шаркич.

    Матия Шаркич
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    Матия Шаркич

    Шаркич, которому было 26 лет, скончался 15 июня дома в черногорском городе Будва.

    Точных причин смерти футболиста не называется. Как сообщает Daily Mail, Шаркичу стало плохо в субботу рано утром. Друзья игрока вызвали скорая помощь, но спасти его не удалось.

    Вратарь сыграл за сборную Черногории в товарищеском матче с Бельгией (0:2) 5 июня. Всего в активе Шаркича девять матчей за национальную команду.

    Шаркич провел 32 матча за «Миллуолл» в Чемпионшипе в прошлом сезоне. В Англии он также выступал за «Вулверхэмптон», «Астон Виллу», «Бирмингем», «Сток Сити» и «Уиган».

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