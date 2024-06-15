В возрасте 26 лет умер голкипер сборной Черногории Шаркич

Скончался вратарь сборной Черногории и английского клуба «Миллуолл»

Шаркич, которому было 26 лет, скончался 15 июня дома в черногорском городе Будва.

Точных причин смерти футболиста не называется. Как сообщает Daily Mail, Шаркичу стало плохо в субботу рано утром. Друзья игрока вызвали скорая помощь, но спасти его не удалось.

Вратарь сыграл за сборную Черногории в товарищеском матче с Бельгией (0:2) 5 июня. Всего в активе Шаркича девять матчей за национальную команду.

Шаркич провел 32 матча за «Миллуолл» в Чемпионшипе в прошлом сезоне. В Англии он также выступал за «Вулверхэмптон», «Астон Виллу», «Бирмингем», «Сток Сити» и «Уиган».