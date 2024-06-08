Тюкавин: Еще не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом

Нападающий «Динамо»признался, что до сих пор переживает из-за того, что его команда упустила возможность выиграть чемпионат России.

«Динамо» достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром» в заключительном туре, чтобы занять первое место. Команда Марцела Лички проиграла на поле «быков» со счетом 0:1 и завершила сезон в РПЛ на третьей строчке.

«Я ещё не пережил мысли о том, что "Динамо" не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.