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    Тюкавин: Еще не пережил мысли о том, что «Динамо» не стало чемпионом

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что до сих пор переживает из-за того, что его команда упустила возможность выиграть чемпионат России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Динамо» достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром» в заключительном туре, чтобы занять первое место. Команда Марцела Лички проиграла на поле «быков» со счетом 0:1 и завершила сезон в РПЛ на третьей строчке.

    «Я ещё не пережил мысли о том, что "Динамо" не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

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