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    Семак: Мы заслужили победу в Кубке России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своего клуба в Суперфинале Кубка России над «Балтикой» (2:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее. Но по тому, как сегодня для нас складывался этот матч, эмоций тоже достаточно. Ребята молодцы, порадовали наших болельщиков, победили в матче, который сложно складывался для нас.

    Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

    Эта победа стала для «Зенита» пятой в Кубке России. Уже известно, что 13 июля питерцам предстоит игра за Суперкубок против «Краснодара».

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