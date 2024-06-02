Семак: Мы заслужили победу в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своего клуба в Суперфинале Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее. Но по тому, как сегодня для нас складывался этот матч, эмоций тоже достаточно. Ребята молодцы, порадовали наших болельщиков, победили в матче, который сложно складывался для нас.

Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Эта победа стала для «Зенита» пятой в Кубке России. Уже известно, что 13 июля питерцам предстоит игра за Суперкубок против «Краснодара».