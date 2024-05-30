ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КержаковПодарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом
    Все новости спорта

    Ватцке: «Реал» — безусловный фаворит, но именно это мы и любим

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Германии Боруссия Д
    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

    Ханс-Йоахим Ватцке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Йоахим Ватцке

    «Думаю, для "Реала" Лига чемпионов определяет все. Мне кажется, что этот турнир для них, возможно, даже важнее внутренних трофеев.

    В Англии или Германии, например, чемпионаты почти на одном уровне с Лигой чемпионов. Всегда найдутся команды, которым удастся вырвать победу, но то, что они так долго остаются главными претендентами на победу, очень похвально. Но их можно победить. За один матч может произойти многое.

    Все очень просто. "Реал" — безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Вспомните, что недавно произошло в финале Лиги Европы в Дублине — я уверен, что "Байер" выиграл бы восемь из десяти матчей против "Аталанты", но "Аталанта" играла так, будто это их последняя игра. Вот что необходимо для победы.

    Кто поставил бы хоть пенни на "Боруссию" в матче с "ПСЖ"? Никто. И мы никогда их не обыгрывали, но победили дважды. Если мы способны на это, то можем победить и в финале, если наш план сработает.

    То, что мы признаем "Реал" фаворитом — не стратегия, а исторический факт. Стоит помнить, что они никогда не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но все когда-нибудь бывает в первый раз», — приводит слова Ватцке As.

    Соперники сойдутся между собой уже в субботу, 1 июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится не самым событийным
  • «Кремонезе» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Сент-Этьен» постарается все решить на своем поле
  • «Сент-Этьен» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Азаренко переиграет соперницу на опыте?
  • Азаренко — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кремонезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Азаренко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Чехия (жен) — Бельгия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Австрия (жен) — Исландия (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры