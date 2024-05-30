Ватцке: «Реал» — безусловный фаворит, но именно это мы и любим

Генеральный директор дортмундскойвысказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против

«Думаю, для "Реала" Лига чемпионов определяет все. Мне кажется, что этот турнир для них, возможно, даже важнее внутренних трофеев.

В Англии или Германии, например, чемпионаты почти на одном уровне с Лигой чемпионов. Всегда найдутся команды, которым удастся вырвать победу, но то, что они так долго остаются главными претендентами на победу, очень похвально. Но их можно победить. За один матч может произойти многое.

Все очень просто. "Реал" — безусловный фаворит, но именно это мы и любим. Вспомните, что недавно произошло в финале Лиги Европы в Дублине — я уверен, что "Байер" выиграл бы восемь из десяти матчей против "Аталанты", но "Аталанта" играла так, будто это их последняя игра. Вот что необходимо для победы.

Кто поставил бы хоть пенни на "Боруссию" в матче с "ПСЖ"? Никто. И мы никогда их не обыгрывали, но победили дважды. Если мы способны на это, то можем победить и в финале, если наш план сработает.

То, что мы признаем "Реал" фаворитом — не стратегия, а исторический факт. Стоит помнить, что они никогда не проигрывали в финале Лиги чемпионов. Но все когда-нибудь бывает в первый раз», — приводит слова Ватцке As.

Соперники сойдутся между собой уже в субботу, 1 июня.