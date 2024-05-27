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    Анчелотти: Еще одна победа Крооса была бы фантастической, но он уже вошел в историю футбола

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил футбольную карьеру полузащитника команды Тони Крооса.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Это последняя игра Крооса. Я надеюсь, что он сможет завершить карьеру победой в Лиге чемпионов. В индивидуальном плане он этого заслуживает.

    Он вошел в историю мадридского "Реала". Его вклад не изменится от результатов еще одной Лиги чемпионов. Он уже вошел в историю. Еще одна победа (в этом турнире) была бы фантастической. Он уже вошел в историю футбола», — сказал Анчелотти As.

  • Верен себе. Уход Крооса из футбола стал неожиданностью, но идеально вписывается в его карьеру
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  • 22/05/2024

    • Напомним, что Кроос завершит футбольную карьеру после Евро-2024. Полузащитнику предстоит провести последнюю игру за «Реал» в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Матч состоится 1-го июня в 22:00 мск.

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