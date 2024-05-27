Анчелотти: Еще одна победа Крооса была бы фантастической, но он уже вошел в историю футбола

Главный тренервысоко оценил футбольную карьеру полузащитника команды

«Это последняя игра Крооса. Я надеюсь, что он сможет завершить карьеру победой в Лиге чемпионов. В индивидуальном плане он этого заслуживает.

Он вошел в историю мадридского "Реала". Его вклад не изменится от результатов еще одной Лиги чемпионов. Он уже вошел в историю. Еще одна победа (в этом турнире) была бы фантастической. Он уже вошел в историю футбола», — сказал Анчелотти As.

Напомним, что Кроос завершит футбольную карьеру после Евро-2024. Полузащитнику предстоит провести последнюю игру за «Реал» в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Матч состоится 1-го июня в 22:00 мск.