Евро-2024 U17. Чехия в триллере переиграла Сербию, обе команды вышли в плей-офф

В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Чехии победила команду Сербии со счетом 4:3.

На голы Йозефа Коларика, Карела Белзика (дважды) и Филипа Колисека сербы ответили точными ударами Василие Костова, Богдана Костича и Михайло Цветковича.

Евро-2024 U17. Групповой этап Чехия U17 — Сербия U17 — 4:3 (1:2)

В параллельной игре сборная Украины переиграла команду Кипра со счетом 2:0.

Автором дубля в этой игре стал Дмитрий Богданов.

Евро-2024 U17. Групповой этап Украина U17 — Кипр U17 — 2:0 (1:0)

Таким образом, Чехия стала первой с 9 очками, а Сербия второй с 6 баллами. Они вышли в плей-офф. Украина (3 очка) и Кипр (0) покинули турнир.