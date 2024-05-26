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    Евро-2024 U17. Чехия в триллере переиграла Сербию, обе команды вышли в плей-офф

    Футбол Евро-2024 U17 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Кипра Сборная Чехии Сборная Сербии
    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Чехии победила команду Сербии со счетом 4:3.

    Сербия U17
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    Сербия U17

    На голы Йозефа Коларика, Карела Белзика (дважды) и Филипа Колисека сербы ответили точными ударами Василие Костова, Богдана Костича и Михайло Цветковича.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Чехия U17 — Сербия U17 — 4:3 (1:2)

    В параллельной игре сборная Украины переиграла команду Кипра со счетом 2:0.

    Автором дубля в этой игре стал Дмитрий Богданов.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Украина U17 — Кипр U17 — 2:0 (1:0)

    Таким образом, Чехия стала первой с 9 очками, а Сербия второй с 6 баллами. Они вышли в плей-офф. Украина (3 очка) и Кипр (0) покинули турнир.

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