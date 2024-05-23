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    Раньери: За работу в клубах я больше не возьмусь

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    Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери высказался о завершении своей тренерской карьеры.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Когда возглавил "Кальяри", я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, не обязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить "да". За работу в клубах я больше не возьмусь», — приводит слова Раньери Football Italia.

    Напомним, что Раньери возглавлял «Лестер», с которым выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне 2015/2016.

    В нынешнем сезоне «Кальяри» занимает 15-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе после 37-и туров.

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