Раньери: За работу в клубах я больше не возьмусь

Главный тренервысказался о завершении своей тренерской карьеры.

«Когда возглавил "Кальяри", я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, не обязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить "да". За работу в клубах я больше не возьмусь», — приводит слова Раньери Football Italia.

Напомним, что Раньери возглавлял «Лестер», с которым выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне 2015/2016.

В нынешнем сезоне «Кальяри» занимает 15-е место в таблице Серии А с 36-ю очками в активе после 37-и туров.