«Салернитана» — «Верона»: счет матча 1:2 (0:2), обзор голов

Майкл Фолоруншо Фото: globallookpress.com
На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Томас Суслов, а на исходе первого тайма преимущество увеличил Майкл Фолоруншо.
«Салернитана» смогла забить свой единственный гол лишь на 90-й минуте после точного удара Джулио Маджоре.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Верона 1:2
Голы: 0:1 Томаш Суслов (22'), 0:2 Michael Folorunsho (45 + 3'), 1:2 Джулио Маджоре (90 + 1') Салернитана: Винченцо Фьорилло, Никколо Пьероцци, Федерико Фасио (Костас Манолас, 72'), Лоренцо Пирола (Антонио Кандрева, 46'), Алессандро Дзаноли, Саломон Самбья, Лассана Кулибали (Джулио Маджоре, 46'), Тома Башич, Григорис Кастанос (Эмануэл Вигнато, 83'), Лум Чауна, Шош-Зальман Вайссман (Gerardo Fusco, 76') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Диего Коппола, Дарко Лазович (Рубен Винагре, 90'), Томаш Суслов (Даниэл Силва, 81'), Суат Сердар, Ондрей Дуда, Тейянни Нослин, Michael Folorunsho (Кароль Свидерский, 81'), Juan Cabal (Джанджакомо Маньяни, 67'), Jackson Tchatchoua Предупреждения: Саломон Самбья (14'), Ондрей Дуда (56'), Тома Башич (71'), Лум Чауна (73'), Суат Сердар (73')
По итогам этого матча стало известно, что «Верона» сохранила место в Серии А на следующий сезон.