ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
  • 19:54
    • «Химки» победили «Кубань» и обеспечили себе выход в РПЛ
    Все новости спорта

    «Верона» обыграла «Салернитану» и сохранила место в Серии А

    «Салернитана» — «Верона»: счет матча 1:2 (0:2), обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Салернитана Верона
    В матче 37-го тура итальянской Серии А «Салернитана» уступила на своем поле «Вероне» со счетом 1:2.

    Майкл Фолоруншо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Фолоруншо

    На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Томас Суслов, а на исходе первого тайма преимущество увеличил Майкл Фолоруншо.

    «Салернитана» смогла забить свой единственный гол лишь на 90-й минуте после точного удара Джулио Маджоре.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Верона 1:2
    Голы: 0:1 Томаш Суслов (22'), 0:2 Michael Folorunsho (45 + 3'), 1:2 Джулио Маджоре (90 + 1') Салернитана: Винченцо Фьорилло, Никколо Пьероцци, Федерико Фасио (Костас Манолас, 72'), Лоренцо Пирола (Антонио Кандрева, 46'), Алессандро Дзаноли, Саломон Самбья, Лассана Кулибали (Джулио Маджоре, 46'), Тома Башич, Григорис Кастанос (Эмануэл Вигнато, 83'), Лум Чауна, Шош-Зальман Вайссман (Gerardo Fusco, 76') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Диего Коппола, Дарко Лазович (Рубен Винагре, 90'), Томаш Суслов (Даниэл Силва, 81'), Суат Сердар, Ондрей Дуда, Тейянни Нослин, Michael Folorunsho (Кароль Свидерский, 81'), Juan Cabal (Джанджакомо Маньяни, 67'), Jackson Tchatchoua Предупреждения: Саломон Самбья (14'), Ондрей Дуда (56'), Тома Башич (71'), Лум Чауна (73'), Суат Сердар (73')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам этого матча стало известно, что «Верона» сохранила место в Серии А на следующий сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан расправится с аутсайдером группы?
  • Казахстан — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Ювентус» и «Болонья» снова сыграют вничью?
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Оформит ли «Црвена Звезда» дубль?
  • «Црвена Звезда» — «Войводина». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Казахстан — Польша
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Монфис — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вукич — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Темперлей — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:10
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры