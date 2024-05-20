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  • 19:54
    • «Химки» победили «Кубань» и обеспечили себе выход в РПЛ
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    «Химки» победили «Кубань» и обеспечили себе выход в РПЛ

    «Кубань» — «Химки»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

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    В матче 33-го тура Первой лиги по футболу «Кубань» уступила дома «Химкам» со счетом 0:1.

    Александр Руденко
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    Александр Руденко

    Единственный мяч в матче на 29-й минуте забил лучший нападающий подмосковного клуба Александр Руденко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Химки 0:1
    Гол: 0:1 Александр Руденко (пенальти) (29') Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Иван Темников, Максим Веденеев, Нури Абдоков, Никита Бакалюк, Игорь Безденежных, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Аркадий Солоп, Данила Ежков Химки: Игорь Обухов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Самину Абдуллахи, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Никита Бакалюк (12'), Равиль Нетфуллин (36'), Александр Руденко (54'), Volkov Z. (55'), Иван Темников (59')

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    Таким образом, команда Андрея Талалаева за тур до конца оформила себе возвращение в РПЛ, как ранее и махачкалинское «Динамо».

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