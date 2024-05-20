«Кубань» — «Химки»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

Александр Руденко Фото: fckhimki.com
Единственный мяч в матче на 29-й минуте забил лучший нападающий подмосковного клуба Александр Руденко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Химки 0:1
Гол: 0:1 Александр Руденко (пенальти) (29') Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Иван Темников, Максим Веденеев, Нури Абдоков, Никита Бакалюк, Игорь Безденежных, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Аркадий Солоп, Данила Ежков Химки: Игорь Обухов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Самину Абдуллахи, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Никита Бакалюк (12'), Равиль Нетфуллин (36'), Александр Руденко (54'), Volkov Z. (55'), Иван Темников (59')
Таким образом, команда Андрея Талалаева за тур до конца оформила себе возвращение в РПЛ, как ранее и махачкалинское «Динамо».