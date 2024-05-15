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    Тухель может остаться в «Баварии». Кейн уговаривает тренера изменить решение

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может продолжить работу с командой в следующем сезоне.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Бавария» и Тухель ранее договорились о досрочном прекращении сотрудничества в конце сезона, но сейчас всё идет к тому, что 50-летний специалист может остаться в мюнхенском клубе.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, часть руководителей «Баварии» не против, чтобы Тухель продолжил работу с командой.

    Кроме того, стало известно, что ведущие игроки «Баварии», в том числе Гарри Кейн, Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Лерой Сане, уговаривают Тухеля изменить свое решение.

  • Тухель рассказал, почему не хочет оставаться в «Баварии»
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    • Напомним, ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, а также отказалась от возвращения Ханса-Дитера Флика.

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