«Кельн» вырвал победу у «Униона», а «Боруссия» М сыграла вничью с «Айнтрахтом»

Обзор матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Кельн» одолел «Унион» со счетом 3:2.

Сначала 2 гола забила берлинская команда. Отличились Робин Кнохе на 15-й минуте и Кевин Фолланд на 19-й минуте с пенальти.

После этого «Кельн» смог забить 3 гола. На 45-й минуте Флориан Кайнц реализовал одиннадцатиметровый удар, на 87-й минуте Штеффен Тиггес сравнял счет, а на 90+3-й минуте Дэмион Даунс принес победу для своей команды.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Унион 3:2 Голы: 0:1 Робин Кнохе (15'), 0:2 Кевин Фолланд (пенальти) (19'), 1:2 Флориан Кайнц (пенальти) (45'), 2:2 Штеффен Тиггес (87'), 3:2 Дэмион Даунс (90 + 3') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц (Доминик Хайнц, 46'), Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Макс Финкгрефе, Эрик Мартель (Марк Ут, 61'), Денис Хусейнбашич, Флориан Кайнц, Фарид Алиду (Дэмион Даунс, 75'), Джан-Лука Вальдшмидт (Линтон Майна, 20'), Саркис Адамян (Штеффен Тиггес, 46') Унион: Фредерик Реннов, Жером Руссийон (Лука Тусар, 60'), Робин Гозенс, Кристофер Триммель (Йосип Юранович, 72'), Диогу Лейте, Робин Кнохе, Данило Дуки, Бренден Ааронсон (Бенедикт Холлербах, 54'), Рани Хедира (Яник Хаберер, 46'), Андраш Шчафер, Кевин Фолланд (Крис Бедья, 54') Предупреждения: Бенно Шмиц (36'), Рани Хедира (44'), Эрик Мартель (53'), Денис Хусейнбашич (74'), Йосип Юранович (84')

После этого матча «Кельн» занимает 17-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе. «Унион» — на 15-й позиции (30 баллов).

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В параллельном матче «Боруссия» М сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1).

Единственный гол в составе хозяев забил Робин Хак на 9-й минуте. «Айнтрахт» сравнял счет благодаря голу Эрик Жуниор Эбимбе на 35-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Айнтрахт Ф 1:1 Голы: 1:0 Робин Хак (9'), 1:1 Эрик Эбимбе (35') Боруссия М: Йонас Омлин, Марвин Фридрих, Коу Итакура, Нико Эльведи (Тони Янчке, 85'), Джозеф Скалли, Рокко Райтц (Флориан Нойхаус, 89'), Юлиан Вайгль, Робин Хак (Патрик Херрман, 88'), Франк Онора (Лука Нец, 57'), Алассан Плеа (Томаш Чванчара, 57'), Manu Kone Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Робин Кох, Тута, Ансгар Кнауфф, Эйе Скири (Хуго Ларссон, 76'), Марио Гётце, Эрик Эбимбе (Аурелио Бута, 62'), Уго Экитике (Игнасио Ферри Хулия, 90'), Омар Мармуш, Фарес Шаиби (Нильс Нкунку, 76'), Вильям Пачо Предупреждение: Коу Итакура (25')

«Боруссия» М занимает 13-е место в таблице Бундеслиги с 34 очками в активе. «Айнтрахт» — на 6-й позиции (46 баллов).