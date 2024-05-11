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    Анчелотти ответил на призыв Касильяса поставить Лунина в ворота на финал ЛЧ

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что пока не определился с выбором голкипера на финал Лиги чемпионов, в котором команда будет играть с дортмундской «Боруссией».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Ранее легенда «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс призвал Анчелотти довериться Андрею Лунину в финале ЛЧ, но ходят слухи, что в Лондоне фанаты в воротах испанцев могут увидеть Тибо Куртуа.

    Анчелотти ответил легендарному экс-голкиперу на его призыв. «Я уважаю его слова, он наша легенда, но я не хочу обсуждать это сейчас. У меня есть месяц, чтобы подумать о том, кто должен сыграть», — цитирует Анчелотти ABC Digital Paraguay.

    Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня. Начало матча — в 22:00 мск.

    Ранее сообщалось, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа полностью восстановился от травмы. Во время лечения бельгийца основным голкипером испанцев был Лунин.

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