Анчелотти ответил на призыв Касильяса поставить Лунина в ворота на финал ЛЧ

Главный тренер «Реала»заявил, что пока не определился с выбором голкипера на финал Лиги чемпионов, в котором команда будет играть с дортмундской «Боруссией».

Ранее легенда «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс призвал Анчелотти довериться Андрею Лунину в финале ЛЧ, но ходят слухи, что в Лондоне фанаты в воротах испанцев могут увидеть Тибо Куртуа.

Анчелотти ответил легендарному экс-голкиперу на его призыв. «Я уважаю его слова, он наша легенда, но я не хочу обсуждать это сейчас. У меня есть месяц, чтобы подумать о том, кто должен сыграть», — цитирует Анчелотти ABC Digital Paraguay.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа полностью восстановился от травмы. Во время лечения бельгийца основным голкипером испанцев был Лунин.