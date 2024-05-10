ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матс Хумельс ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера
  • 12:10
    • «Зенит» может подписать защитника «Краснодара»
  • 12:05
    • Марио Фернандес больше не сыграет в этом сезоне
    Все новости спорта

    Директор «Ариса»: Мы доверяем Кокорину и хотим, чтобы он помогал нам двигаться вперед

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра
    Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев высказался о подписании нового контракта с нападающим Александром Кокориным.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» прошлым летом на правах аренды. Контракт российского футболиста с итальянским клубом истекает в июне 2024 года.

    «Все, что касается нового соглашения Александра Кокорина с нашим клубом, было достигнуто в рамках подготовки нашего двухстороннего формата.

    То есть все договоренности с игроком мы решили реализовать под финальный флажок сезона.

    О досрочном расторжении речи не идет — все стороны двигаются в рамках своих календарей и относительно контракта. Будем считать, что мы чуть раньше объявили о том, что Кокорин вместе с "Арисом" будет двигаться дальше и в следующем сезоне.

  • Тренер «Ариса»: У Кокорина были другие варианты
  • Читайте по теме

    • Просто в рамках всех рабочих контрактов мы подписали это соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2024/25 и в рамках тех договоренностей, которые у нас есть с футболистом.

    Мы верим в Александра — он однозначно многое вложил в успехи "Ариса". Мы доверяем ему и хотим, чтобы в следующем сезоне Кокорин помогал нам двигаться вперед», — приводит слова Дозорцева Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «Ахмату» остановиться
  • «Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Жирона» должна завоевать три очка
  • «Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Европейцы окажутся сильнее перспективной молодежи?
  • Швеция — США. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры