Директор «Ариса»: Мы доверяем Кокорину и хотим, чтобы он помогал нам двигаться вперед

Директор по маркетингу «Ариса»высказался о подписании нового контракта с нападающим

Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» прошлым летом на правах аренды. Контракт российского футболиста с итальянским клубом истекает в июне 2024 года.

«Все, что касается нового соглашения Александра Кокорина с нашим клубом, было достигнуто в рамках подготовки нашего двухстороннего формата.

То есть все договоренности с игроком мы решили реализовать под финальный флажок сезона.

О досрочном расторжении речи не идет — все стороны двигаются в рамках своих календарей и относительно контракта. Будем считать, что мы чуть раньше объявили о том, что Кокорин вместе с "Арисом" будет двигаться дальше и в следующем сезоне.

Просто в рамках всех рабочих контрактов мы подписали это соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2024/25 и в рамках тех договоренностей, которые у нас есть с футболистом.

Мы верим в Александра — он однозначно многое вложил в успехи "Ариса". Мы доверяем ему и хотим, чтобы в следующем сезоне Кокорин помогал нам двигаться вперед», — приводит слова Дозорцева Sport24.