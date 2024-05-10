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    Бекхэм — про Месси: Всегда хотел привлечь в команду лучшего футболиста

    Футбол MLS Интер Майами
    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о приходе в американский клуб Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Одна из причин, по которой мы хотели видеть Лео в США, заключалась в том, чтобы вдохновить следующее поколение — такова была моя задумка. Очевидно, что я хотел пригласить его из-за того, каким футболистом и человеком он является. Мне посчастливилось дважды сыграть против Месси, но я был его поклонником и следил за его игрой на протяжении многих лет.

    Я всегда держал в голове план привлечь в команду лучшего, на мой взгляд, футболиста в истории. К счастью, это произошло», — сказал Бекхэм в эфире вечернего шоу с Джимми Киммелом.

    В текущем сезоне Месси забил 12 голов и отдал 11 результативных передач в 11 матчах «Интер Майами» во всех турнирах.

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