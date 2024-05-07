Мойес уйдет из «Вест Хэма» после завершения текущего сезона

Пресс-службаобъявила об уходес поста главного тренера команды в конце сезона-2023/2024, когда истечет срок его контракта.

«Дэвид покинет свой пост после четырёх с половиной лет работы на "Лондон Стэдиум", в течение которых он дважды занимал место в топ-7 АПЛ, выхода в 1/2 и 1/4 финала Лиги Европы УЕФА и победы в Лиге конференции УЕФА прошлого сезона. Победа 2:1 над "Фиорентиной" в Праге обеспечила "Вест Хэму" первый крупный трофей с момента завоевания Кубка Англии в 1980 году и первый европейский успех с 1965 года», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Напомним, 61-летний Мойес занимает должность главного тренера «молотобойцев» с декабря 2019 года.

Календарь и таблица АПЛ

За этот период под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» принял участие в 228 матчах во всех турнирах, в которых 102 раза победил, 43 раза сыграл вничью и потерпел 83 поражения.