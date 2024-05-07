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    Аршавин о чемпионской гонке в РПЛ: Кажется, что «Краснодар» просто испугался

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    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачных результатов «Краснодара» на финише нынешнего сезона.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне кажется, что проблема "Краснодара" в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство.

    Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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