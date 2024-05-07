Аршавин о чемпионской гонке в РПЛ: Кажется, что «Краснодар» просто испугался

Экс-футболистназвал причины неудачных результатовна финише нынешнего сезона.

«Мне кажется, что проблема "Краснодара" в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство.

Мне кажется, что они просто испугались, оказались не готовы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в 26-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в следующем матче проиграли «Ахмату» со счетом 0:1. После этого поражения «быки» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе.