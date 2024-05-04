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    «Химки» и «Сокол» устроили голевую перестрелку в матче Первой лиги

    «Химки» — «Сокол»: счет матча 5:4, обзор голов

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    «Химки» обыграли «Сокол» (5:4) в матче 31-го тура российской Первой лиги.

    «Химки»
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    «Химки»

    В составе подмосковной команды дублем отметился Тимур Касимов, забив свои голы на 21-й и 24-й минутах встречи. По голу записали на свой счет Данил Степанов на 69-й минуте и Александр Руденко на 78-й минуте.

    На 75-й минуте полузащитник «Сокола» Михаил Мальцев оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    У «Сокола» голы забили Никита Козловский на 16-й минуте, Михаил Мальцев на 64-й, Владислав Самко на 83-й минуте и Владислав Морозов на 89-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Сокол 5:4
    Голы: 0:1 Kozlovsky N. (16'), 1:1 Kasimov T. (21'), 2:1 Kasimov T. (24'), 2:2 Михаил Мальцев (64'), 3:2 Данил Степанов (69'), 4:2 Михаил Мальцев (75'), 5:2 Александр Руденко (78'), 5:3 Владислав Самко (83'), 5:4 Morozov V. (89') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Самину Абдуллахи, Хетаг Хосонов, Равиль Нетфуллин, Роман Юзепчук, Аршак Корян, Kasimov T., Varatynov S. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Арсен Адамов, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Николай Толстопятов, Владимир Азаров, Михаил Мальцев, Kozlovsky N., Molodtsov A., Zabelin P. Предупреждение: Molodtsov A. (23')

    После этого матча «Химки» занимают 1-е место в таблице Первой лиги с 57-ю очками в активе. «Сокол» — на 15-й позиции (28 баллов).

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