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    Стало известно, кто будет защищать ворота «Реала» в ответном матче с «Баварией»

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    Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин будет защищать ворота команды в ответном матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    При этом Анчелотти подтвердил, что в ближайшем матче Ла Лиги против «Кадиса» сыграет Тибо Куртуа.

    «С Тибо все в порядке. Он сыграет. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.

    Тибо очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается. Наша задача в матче с "Кадисом" — получить три очка, чтобы приблизиться к победе в Ла Лиге.

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    • Смог бы Куртуа сыграть в финале Лиги чемпионов? Сейчас мы сосредоточены на матче в среду. Для нас это финал. И в среду играть будет Лунин. Дальше будет видно», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

    Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.

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