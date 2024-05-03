Стало известно, кто будет защищать ворота «Реала» в ответном матче с «Баварией»

Голкипер мадридского «Реала»будет защищать ворота команды в ответном матче св полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

При этом Анчелотти подтвердил, что в ближайшем матче Ла Лиги против «Кадиса» сыграет Тибо Куртуа.

«С Тибо все в порядке. Он сыграет. Это очень хорошая новость для нас, как и возвращение Милитао.

Тибо очень воодушевлен. И мы все рады, что он возвращается. Наша задача в матче с "Кадисом" — получить три очка, чтобы приблизиться к победе в Ла Лиге.

Смог бы Куртуа сыграть в финале Лиги чемпионов? Сейчас мы сосредоточены на матче в среду. Для нас это финал. И в среду играть будет Лунин. Дальше будет видно», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.