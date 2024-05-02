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    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею
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    Соболев: Победа над «Динамо» придала сил

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    Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо» (2:0). Соболев стал автором первого гола.
      
    «Можно сказать, да, забили два мяча и, в принципе, наверное, весь матч играли просто по счёту, ждали ошибки. Потому что "Динамо" пыталось сыграть на контратаках. Но, к сожалению, не забили третий, хотя могли, и у меня момент был, и там ещё была пара моментов. А так, ну, отличная игра, сыграли правильно, умно и идём дальше.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Два трудовых гола. Как говорится, голы не пахнут. 2:0 — едем дальше. Когда команда побеждает, все начинают чувствовать себя по-другому — более раскрепощённо, в коллективе хорошее настроение у всех. Это придаёт сил», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

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