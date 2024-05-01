«Боруссия» Д — ПСЖ: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы дортмундскойв 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Матч между этими командами состоится сегодня, 1-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что «Боруссия» Д в 1/4 финала Лиги чемпионов прошла мадридский «Атлетико» с общим счетом 5:4. ПСЖ на этой стадии оказался сильнее «Барселоны», победив по сумме 2-х встреч со счетом 6:4.