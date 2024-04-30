Пакета об интересе со стороны «Манчестер Сити»: Посмотрим, что произойдет

Полузащитниквысказался о возможном переходе впредстоящим летом.

«Я должен выполнять свою работу здесь, в "Вест Хэме". Я испытываю огромное уважение к этому клубу и очень счастлив в команде. Я был бы обманщиком, если бы сказал вам иначе.

Я по-прежнему сосредоточен только на том, чтобы сделать всё возможное, чтобы хорошо завершить этот сезон. Эти слухи ходят весь сезон. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова игрока ESPN.

В нынешнем сезоне Пакета провел 28 матчей за «Вест Хэм» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач. После 35-и туров «молотобойцы» занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии с 49-ю очками в активе.