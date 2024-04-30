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    Пакета об интересе со стороны «Манчестер Сити»: Посмотрим, что произойдет

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    Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета высказался о возможном переходе в «Манчестер Сити» предстоящим летом.

    Лукас Пакета
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    Лукас Пакета

    «Я должен выполнять свою работу здесь, в "Вест Хэме". Я испытываю огромное уважение к этому клубу и очень счастлив в команде. Я был бы обманщиком, если бы сказал вам иначе.

    Я по-прежнему сосредоточен только на том, чтобы сделать всё возможное, чтобы хорошо завершить этот сезон. Эти слухи ходят весь сезон. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова игрока ESPN.

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    • В нынешнем сезоне Пакета провел 28 матчей за «Вест Хэм» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач. После 35-и туров «молотобойцы» занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии с 49-ю очками в активе.

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