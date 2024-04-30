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    Фомин об игре «Динамо»: Концовка чемпионата, нужно доставать все из себя

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин назвал причины удачной игры своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Сложно сказать, что изменилось, ничего такого не поменялось. Я думаю, что просто поправили где-то игру в обороне, это дает плоды. Концовка чемпионата, нужно доставать все из себя, лучше больше играть на данном этапе», — цитирует Фомина ТАСС.

    Напомним, что 28-го апреля «Динамо» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 и вернулся в чемпионскую гонку.

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