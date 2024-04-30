Фомин об игре «Динамо»: Концовка чемпионата, нужно доставать все из себя

Полузащитникназвал причины удачной игры своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

«Сложно сказать, что изменилось, ничего такого не поменялось. Я думаю, что просто поправили где-то игру в обороне, это дает плоды. Концовка чемпионата, нужно доставать все из себя, лучше больше играть на данном этапе», — цитирует Фомина ТАСС.

Напомним, что 28-го апреля «Динамо» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 и вернулся в чемпионскую гонку.

После 26-и туров «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 2-й позиции с 50-ю баллами, а на 1-й строчке — «Зенит» (50).