Роналдо: Хорошо, что мне удается помогать команде забитыми мячами, но самое главное — победа «Ростова»

Нападающийподвел итог матча против(2:1).

«Слава богу, что мы смогли выиграть и взяли три очка. Знали, что "Оренбург" находится в зоне стыковых матчей, поэтому ожидали тяжелого матча.

По‑разному реагировали на упущенные моменты, но оставались сфокусированы, поэтому и создавали много моментов. Знали, что забьем, потому что чем больше у тебя моментов, тем выше вероятность отличиться. Слава богу, нам в итоге это удалось.

Очень рад, что "Ростов" победил. Я хочу помогать команде как в обороне, так и в атаке. Хорошо, что мне удается помогать команде забитыми мячами, но самое главное для меня — победа Ростова», — цитирует Роналдо «Матч ТВ».

«Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.