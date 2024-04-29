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    • «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга»
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    Роналдо: Хорошо, что мне удается помогать команде забитыми мячами, но самое главное — победа «Ростова»

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    Нападающий «Ростова» Роналдо подвел итог матча против «Оренбурга» (2:1).

    Роналдо
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    Роналдо

    «Слава богу, что мы смогли выиграть и взяли три очка. Знали, что "Оренбург" находится в зоне стыковых матчей, поэтому ожидали тяжелого матча.

    По‑разному реагировали на упущенные моменты, но оставались сфокусированы, поэтому и создавали много моментов. Знали, что забьем, потому что чем больше у тебя моментов, тем выше вероятность отличиться. Слава богу, нам в итоге это удалось.

    Очень рад, что "Ростов" победил. Я хочу помогать команде как в обороне, так и в атаке. Хорошо, что мне удается помогать команде забитыми мячами, но самое главное для меня — победа Ростова», — цитирует Роналдо «Матч ТВ».

    «Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.

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