Месси оформил два бомбардирских рекорда в МЛС

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия, оформив дубль при двух голевых передачах.
Этот результат позволил Месси установить сразу два новых рекорда МЛС. В семи матчах регулярного чемпионата на его счету 16 результативных действий — девять забитых мячей и семь голевых передач.
Ранее никто в истории лиги не оформлял 16 очков по системе «гол+пас» в своих семи стартовых матчах.
Также Месси стал первым в истории МЛС игроком с серией из пяти матчей, в которых он выполнял два и более голевых действия.