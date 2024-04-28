Месси оформил два бомбардирских рекорда в МЛС

В ночь с 27 на 28 апреля мсккрупно обыграл на выезде(4:1).

36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия, оформив дубль при двух голевых передачах.

Этот результат позволил Месси установить сразу два новых рекорда МЛС. В семи матчах регулярного чемпионата на его счету 16 результативных действий — девять забитых мячей и семь голевых передач.

Ранее никто в истории лиги не оформлял 16 очков по системе «гол+пас» в своих семи стартовых матчах.

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Также Месси стал первым в истории МЛС игроком с серией из пяти матчей, в которых он выполнял два и более голевых действия.