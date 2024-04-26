«Монпелье» — «Нант»: счет матча 1:1, обзор голов

«Монпелье» Фото: globallookpress.com
На гол Акора Адамса гости смогли ответить точным ударом Маттиса Аблина.
Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье — Нант 1:1
Голы: 1:0 Акор Адамс (2'), 1:1 Маттис Аблин (7') Монпелье: Бенжамен Леком, Энцо Чато Мбиайи, Кристофер Жюльен, Модибо Саньян, Бечир Омерагич, Тежи Саванье (Иссиага Силла, 90'), Жорис Шотар (Жордан Ферри, 69'), Арно Норден, Акор Адамс (Янн Карамо, 69'), Lucas Mincarelli Davin, Mousa Tamari (Халил Файад, 69') Нант: Альбан Лафон, Николя Коцца, Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Кельвен Амьен-Аду, Флоран Молле (Тино Кадевере, 87'), Маркус Коко (Кадер Бамба, 75'), Мусса Сиссоко, Педро Чиривелья (Самуэль Мутуссами, 62'), Мостафа Мохамед (Эрай Джёмерт, 75'), Маттис Аблин (Benie Traore, 87') Предупреждения: Тежи Саванье (24'), Энцо Чато Мбиайи (45'), Мусса Сиссоко (45 + 5') Удаления: Lucas Mincarelli Davin (90 + 2'), Арно Норден (90 + 6')
По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Монпелье» (37 очков) — 12-й, «Нант» (32 очка) — 14-й.