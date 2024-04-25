Заболотный: У ЦСКА самая большая конкуренция в атаке в РПЛ

Нападающий ЦСКАрассказал, что считает подбор нападающих у «армейцев» самым сильным в РПЛ, а своих конкурентов очень сильными игроками.

«С кем мне проще всего играть и кого больше всего чувствую в футбольном плане? С каждым наладились интересные, специфические и разнообразные взаимодействия. Нет такого, что ты не ожидаешь какого-то действия от партнера, понимаем друг друга с полувзгляда.

Считаю, что у нас конкуренция впереди самая серьезная в РПЛ. Все игроки очень амбициозны, технически и тактически грамотны. Как показывает весенняя часть, забить может абсолютно любой из нас», — цитирует Заболотного официальный сайт ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне нападающий провел за ЦСКА 34 матча, забил 10 мячей, сделал три ассиста.