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    «Барселона» планирует продать де Йонга

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    Френки де Йонгу, возможно, придется покинуть «Барселону» уже этим летом.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    По информации Diario SPORT, каталонский клуб решил продать нидерландского футболиста.

    Но проблема в том, что де Йонг не хочет уходить из «Барселоны».

    Источник утверждает, что руководство «Барсы» попытается переубедить Френки, но это будет сложно, учитывая, что он один из самых высокооплачиваемых игроков команды.

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    • Ранее стало известно, что де Йонг больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

    Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего де Йонга в 70 миллионов евро.

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