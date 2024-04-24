«Барселона» планирует продать де Йонга

, возможно, придется покинутьуже этим летом.

По информации Diario SPORT, каталонский клуб решил продать нидерландского футболиста.

Но проблема в том, что де Йонг не хочет уходить из «Барселоны».

Источник утверждает, что руководство «Барсы» попытается переубедить Френки, но это будет сложно, учитывая, что он один из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ранее стало известно, что де Йонг больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего де Йонга в 70 миллионов евро.