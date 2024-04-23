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    Бернарду Силва хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва надеется продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    По информации журналиста Феррана Корреаса, португалец мечтает стать игроком «Барселоны».

    Бернарду надеется, что сможет перейти в каталонский клуб этим летом.

    Источник утверждает, что в контракте Силвы с «Манчестер Сити» указана сумма отступных, которая составляет 58 миллионов евро.

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    • Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.

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