Бернарду Силва хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги

Полузащитник «Манчестер Сити»надеется продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

По информации журналиста Феррана Корреаса, португалец мечтает стать игроком «Барселоны».

Бернарду надеется, что сможет перейти в каталонский клуб этим летом.

Источник утверждает, что в контракте Силвы с «Манчестер Сити» указана сумма отступных, которая составляет 58 миллионов евро.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что он не планирует продлевать соглашение с английским клубом.

Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в 80 миллионов евро.