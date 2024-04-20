«Балтика» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 25-го тура РПЛ

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
Встреча в Калининграде начнется в 16:30 мск.
Стартовые составы команд
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес А.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Костанца, Печенин, Хубулов, Ежов, Салтыков, Рахманович.
Прогноз на матч «Балтики» и «Крыльев Советов» доступен по ссылке.
«Балтика» набрала 20 очков и занимает 14-е место. У «Крылья Советов» 36 очков и шестая строчка в таблице.
В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «Крылья Советов» обыграли «Балтику» со счётом 2:1.