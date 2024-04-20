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    «Балтика» и «Крылья Советов» назвали составы на матч 25-го тура РПЛ

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    Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура РПЛ, в котором сыграют калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    Встреча в Калининграде начнется в 16:30 мск.

    Стартовые составы команд

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес А.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Зотов, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Костанца, Печенин, Хубулов, Ежов, Салтыков, Рахманович.

    Прогноз на матч «Балтики» и «Крыльев Советов» доступен по ссылке.

    «Балтика» набрала 20 очков и занимает 14-е место. У «Крылья Советов» 36 очков и шестая строчка в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 6-го тура. В том противостоянии «Крылья Советов» обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

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