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    Захарян: Было очень важно забить первый гол за «Реал Сосьедад»

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    Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян изъявил желание выступать в еврокубках вместе с «бело-голубыми» в следующем сезоне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Было очень важно забить первый гол за "Реал Сосьедад", я очень рад этому. В следующем году с этой командой я хочу снова сыграть в еврокубках, хочу улучшить свою индивидуальную игру и забить больше голов», — сказал Захарян Marca.

    В нынешнем сезоне Захарян провел 27 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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    • После 31-го тура в Примере «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 50-ю очками в активе. В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет против «Хетафе» 21-го апреля.

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