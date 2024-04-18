Захарян: Было очень важно забить первый гол за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитникизъявил желание выступать в еврокубках вместе с «бело-голубыми» в следующем сезоне.

«Было очень важно забить первый гол за "Реал Сосьедад", я очень рад этому. В следующем году с этой командой я хочу снова сыграть в еврокубках, хочу улучшить свою индивидуальную игру и забить больше голов», — сказал Захарян Marca.

В нынешнем сезоне Захарян провел 27 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

После 31-го тура в Примере «бело-голубые» занимают 6-е место в таблице с 50-ю очками в активе. В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет против «Хетафе» 21-го апреля.