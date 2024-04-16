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    Ла Лига. «Реал» уверенно мчится к чемпионству

    Итоги 31-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Атлетик»
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    «Реал» — «Атлетик»
    Большую часть испанского чемпионата «Жирона» шла в лидерах, однако команда не выдержала конкуренции и выбыла из чемпионской гонки. Главным претендентом на титул в испанской Ла Лиге считается «Реал» из Мадрида. А основным его конкурентом в битве за чемпионство — «Барселона».

    Изменения в турнирной таблице

    Топ-6 команд Примеры остался неизменным, а на 7 место в турнирной таблице поднялась «Валенсия», сместив с этой строчки «Бетис». На две ступеньки вниз опустилась «Осасуна» (11 место), пропустив вперёд «Вильярреал» (9 место) и «Хетафе» (10 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Поменялись между собой в чемпионате «Севилья» и «Алавес», расположившись на 13 и 14 строчках соответственно.

    Гранды испанского футбола

    Испанскую Ла Лигу уверенно возглавляет «Реал», опережая своего главного конкурента в
    битве за золото «Барселону» на 8 очков. «Королевский клуб» одержал четвёртую победу подряд. В минувшем туре галактикос одолели «Мальорку» (1:0).

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    • Единственный и победный гол в составе «Реала» на 48-й минуте встречи забил Орельен Чуамени. Таким образом «бланкос» набрали 78 очков в турнирной таблице.

    «Барселона»
    globallookpress.com

    За «Реалом» пытается угнаться «Барселона», которая аккумулировала 70 пунктов. «Каталонцы» в рамках 31-го тура испанского чемпионата переиграли «Кадис» (1:0).

    Решающий гол в составе «сине-гранатовых» на 37-й минуте матча забил Жуан Феликс.

    Еврокубки

    «Жирона» ещё недавно составляла конкуренцию «Реалу» и «Барселоне», однако команда в последних турах сдала. К примеру, в последних пяти встречах «жиронцы» потерпели три поражения. Так случилось и в поединке против мадридского «Атлетико» (1:3).

    После встречи прямых конкуретов в битве за лигочемпионские места «Атлетико» набрал 61 очко, сохранив за собой 4 место в турнирной таблице. «Жирона» в свою очередь, осталась на 3 строчке с активом в 65 пунктов.

    «Атлетико» — «Жирона»
    globallookpress.com

    В Лигу Европы пока попадает «Атлетик» из Бильбао, у которого 57 набранных очков. «Баски» в 31 туре Ла Лиги сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1).

    В Лигу конференций может попасть «Реал Сосьедад», сан-себастьянцы сыграли в результативную ничью с «Альмерией» (2:2). В итоге РС набрал 50 очков и остался на 6 месте испанского чемпионата.

    Зона вылета

    «Альмерия» — основной претендент на вылет из Ла Лиги: команда на данный момент вылетает из Примеры в Сегунду. Клуб занимает последнее 20 место при 14 очках. От спасительного 17 места «Альмерия» отстаёт на 14 пунктов.

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    • Ещё один кандидат на вылет из высшей лиги испанского футбола — «Гранада», которая занимает 19 строчки, набрав лишь 17 очков. В рамках минувшего игрового дня команда подправила турнирное положение, переиграв «Алавес» (2:0).

    Чуть лучше обстоят дела «Кадиса», занимающего 18 место в Примере, однако у команды 25 заработанных очка и отставание от «Сельты» составляет лишь 3 балла.

    Тур № 32

    Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 19 по 22 апреля.

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    В главном поединке всего сезона сойдутся лидеры Ла Лиги: «Реал» примет «Барселону». У мадридцев есть прекрасная возможность заявить о чемпионских абмициях, а каталонцев же, есть шанс вернуться в битву за титул чемпиона Испании. Игра состоится в воскресенье, 21 апреля.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Жирона» попытается закрепиться на 3 месте турнира в домашнем матче против «Кадиса», который состоится в субботу, 20 апреля.

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