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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    • Официально: Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»
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    Семин: Отставка Абаскаля? Нет результата — естественно, тренера увольняют

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Это часть профессии. Этого стоило ожидать. Нет результата — естественно, тренера увольняют. Это касается всех, а не одного Абаскаля. Происходит замена. Такая профессия, где очень часто в основном увольнения происходят по результату.

    Чем больше всего запомнился Абаскаль? Сложно комментировать. Наверное, об этом должны говорить руководители "Спартака", что было хорошего, а что плохого», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в 24-м туре РПЛ «красно-белые» неожиданно уступили «Сочи» (0:1). После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 35-ю очками в активе.

    Абаскаль возглавил «красно-белых» в 2022-м году. С тех пор «Спартак» провел 74 матча под руководством испанского специалиста, в которых 36 раз одержали победу, 15 раз сыграл вничью, а 23 матча проиграл.

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