Семин: Отставка Абаскаля? Нет результата — естественно, тренера увольняют

Бывший тренервысказался об увольнениис поста главного тренера

«Это часть профессии. Этого стоило ожидать. Нет результата — естественно, тренера увольняют. Это касается всех, а не одного Абаскаля. Происходит замена. Такая профессия, где очень часто в основном увольнения происходят по результату.

Чем больше всего запомнился Абаскаль? Сложно комментировать. Наверное, об этом должны говорить руководители "Спартака", что было хорошего, а что плохого», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 24-м туре РПЛ «красно-белые» неожиданно уступили «Сочи» (0:1). После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 35-ю очками в активе.

Абаскаль возглавил «красно-белых» в 2022-м году. С тех пор «Спартак» провел 74 матча под руководством испанского специалиста, в которых 36 раз одержали победу, 15 раз сыграл вничью, а 23 матча проиграл.