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    Тарасов: То, что Дзюба захочет к Слуцкому в Китай, было предсказуемо

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    Бывший футболист Дмитрий Тарасов высказался о будущем форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

    «Думаю, все понимают, что Дзюба и Слуцкий очень хорошо дружат. То, что Артем захочет к Леониду Викторовичу в Китай, было неочевидно, но предсказуемо. Вообще, не знаю уровень чемпионата Китая, трудно сказать, проявит ли себя там Дзюба. Возможно, российская аудитория какое-то время будет следить за их тандемом в "Шанхае", но это не вызовет какого-то громадного интереса. У меня лично — нет», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

    Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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