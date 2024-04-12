Тарасов: То, что Дзюба захочет к Слуцкому в Китай, было предсказуемо

Бывший футболиствысказался о будущем форварда

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

«Думаю, все понимают, что Дзюба и Слуцкий очень хорошо дружат. То, что Артем захочет к Леониду Викторовичу в Китай, было неочевидно, но предсказуемо. Вообще, не знаю уровень чемпионата Китая, трудно сказать, проявит ли себя там Дзюба. Возможно, российская аудитория какое-то время будет следить за их тандемом в "Шанхае", но это не вызовет какого-то громадного интереса. У меня лично — нет», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.