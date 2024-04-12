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    Примера. «Атлетико» сыграет с «Жироной», «Барселона» отправится в гости к «Кадису», «Мальорка» примет «Реал»

    Результаты матчей 31-го тура испанской Примеры

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    «Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге
    Матчи 31-го тура чемпионата Испании пройдут с 12 по 15 апреля

    «Бетис» — «Сельта»

    12 апреля, пятница, 22:00

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» Мадрид — «Жирона»

    13 апреля, суббота, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Хетафе»

    13 апреля, суббота, 17:15 мск

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Мальорка» — «Реал» Мадрид

    13 апреля, суббота, 19:30 мск

    «Кадис» — «Барселона»

    13 апреля, суббота, 22:00 мск

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    «Лас-Пальмас» — «Севилья»

    14 апреля, воскресенье, 15:00 мск

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    • «Гранада» — «Алавес»

    14 апреля, воскресенье, 17:15 мск

    «Атлетик» — «Вильярреал»

    14 апреля, воскресенье, 19:30 мск

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  • 04/04/2024

    • «Реал Сосьедад» — «Альмерия»

    14 апреля, воскресенье, 22:00 мск

    «Осасуна» — «Валенсия»

    15 апреля, понедельник, 22:00 мск

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