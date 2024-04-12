Примера. «Атлетико» сыграет с «Жироной», «Барселона» отправится в гости к «Кадису», «Мальорка» примет «Реал»

«Бетис» — «Сельта»
12 апреля, пятница, 22:00
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«Атлетико» Мадрид — «Жирона»
13 апреля, суббота, 15:00 мск
«Райо Вальекано» — «Хетафе»
13 апреля, суббота, 17:15 мск
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«Мальорка» — «Реал» Мадрид
13 апреля, суббота, 19:30 мск
«Кадис» — «Барселона»
13 апреля, суббота, 22:00 мск
«Лас-Пальмас» — «Севилья»
14 апреля, воскресенье, 15:00 мск
«Гранада» — «Алавес»
14 апреля, воскресенье, 17:15 мск
«Атлетик» — «Вильярреал»
14 апреля, воскресенье, 19:30 мск
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»
14 апреля, воскресенье, 22:00 мск