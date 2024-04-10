«МЮ» может выйти в ЛЧ, даже если займет в АПЛ шестое место

Стало известно, в каком случаевыйдет в Лигу чемпионов, если займет в английской Премьер-лиге шестое место.

Это произойдет в том случае, если «Вест Хэм» выиграет Лигу Европы и финиширует пятым в чемпионате Англии.

В таком случае «МЮ» получит возможность сыграть в главном клубном турнире Европы.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 31 матча. Команда Эрика тен Хага отстает на 11 очков от «Тоттенхэма», который находится на четвертой строчке.

Напомним, ранее сообщалось, что английская Премьер-лига может отказаться от снятия очков за нарушения финансовых правил и ввести «налог на роскошь».