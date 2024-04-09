УЕФА может разрешить расширить заявку сборных на Евро-2024

УЕФА может разрешить расширить заявку сборных на чемпионате Европы 2024 года. Во время коронавируса в заявку можно было включить 26 игроков, сейчас же их число сократилось до 23-х. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тренеры высказывали разное мнение по этому вопросу. Кто-то хотел бы увеличить заявку, чтобы в условиях чрезвычайно интенсивной игры иметь больше пространства для маневра в случае травм. Другие соглашались с лимитом в 23 игрока, отмечая сложности, которые возникают в тренировочном процессе из-за привлечения дополнительных футболистов.

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Дискуссии состоялись в рамках запланированной встречи, которая прошла в Дюссельдорфе. УЕФА выслушал все стороны и примет окончательное решение в ближайшие недели.