УЕФА может разрешить расширить заявку сборных на Евро-2024

Евро-2024 Фото: globallookpress.com
Тренеры высказывали разное мнение по этому вопросу. Кто-то хотел бы увеличить заявку, чтобы в условиях чрезвычайно интенсивной игры иметь больше пространства для маневра в случае травм. Другие соглашались с лимитом в 23 игрока, отмечая сложности, которые возникают в тренировочном процессе из-за привлечения дополнительных футболистов.
Дискуссии состоялись в рамках запланированной встречи, которая прошла в Дюссельдорфе. УЕФА выслушал все стороны и примет окончательное решение в ближайшие недели.