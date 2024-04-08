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    Лига 1. ПСЖ теряет очки, но по-прежнему лидирует

    Итоги 28-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — «Клермон»
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    ПСЖ — «Клермон»
    ПСЖ на шаг приблизился к титулу чемпиона Франции, лидер Лиги 1 на 10 очков опережает ближайшего преследователя — команду «Брест». До окончания турнира клубам осталось сыграть 6 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    В турнирной таблице Лиги произошли всего две перестановки. «Реймс» улучшил положение и поднялся с 9 на 7 место, опередив «Марсель» и «Ренн», которые опустились на 8 и 9 строчки соответственно. Поменялись местами в Лиге 1 «Гавр» (14 место) и «Нант» (15 место).

    ПСЖ — будущий чемпион?

    Во французском чемпионате уверенно лидирует «Пари Сен-Жермен». Действующий победитель Лиги 1 в 28 туре потерял очки, сыграв вничью с аутсайдером турнира — «Клермоном» (1:1).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Соперники расположились на разных полюсах турнирной таблицы: 1 против 20. Самое интересное, что парижанам пришлось отыгрываться в матче. ПСЖ удалось уйти от поражения на 85-й минуте матча благодаря голу Гонсалу Рамушу.

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    • За 6 туров до финиша чемпионата Франции ПСЖ набрал 63 очка. Это на 10 больше, чем у «Бреста» — ближайшего преследователя парижан.

    «Брест» — открытие сезона

    «Брест» на удивление уверенно движется в лидерах Лиги 1, вместо привычных нам «Монако», «Марселя» или «Ланса». Команда-открытие этого розыгрыша Лиги 1 занимает 2 место в турнирной таблице с активом в 53 очка.

    «Брест» — «Метц»
    globallookpress.com

    В рамках минувшего игрового дня футболисты одержали новую победу. На этот раз был обыгран «Метц» (4:3).

    Еврокубковая зона

    На 3 месте в Лиге 1 идёт «Монако», место которое даёт возможность сыграть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Итак, монегаски дышат в спину «Бреста», отставая от второй команды всего на один балл.

    «Монако» набрал 52 балла после минимальной победы над «Ренном» (1:0). В составе победителей голом отметился Магнес Аклиуш.

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    Строчкой ниже, а это уже Лига Европы, расположился «Лилль». «Доги» занимают 4 место при 49 набранных пункта, коллектив также добился победы в 28 туре чемпионата Франции. «Лилль» на своём поле переиграл мощный «Марсель» (3:1).

    Дальше в турнирной таблице идет «Ницца», которая освоилась на 5 месте чемпионата. «Орлята» в последней игре первенства сыграли вничью с «Реймсом» (0:0).

    Укороченный тур

    Матчи следующего игрового дня чемпионата Франции пройдут с 12 по 14 апреля. 29 тур пройдёт в укороченном формате, вместо привычных 9 встреч запланировано лишь 6 игр.

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    Сыграет лишь один из лидеров Лиги 1, а именно «Брест». Вторая команда чемпионата поедет на игру против «Лиона»: матч запланирован на воскресенье, 14 апреля.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Поединки «Лорьян» — ПСЖ, «Монако» — «Лилль» и «Марсель» — «Ницца» состоятся 24 апреля.

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