В 03:30 07.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч: «Филадельфия Юнион» — «Нэшвилл» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Филадельфия Юнион»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Филадельфия Юнион.

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