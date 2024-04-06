«КАМАЗ» — «Волгарь»: счет матча 2:2 (1:1), обзор голов

В матче 26-го тура Первой лигидома сыграл вничью с астраханскимсо счетом 2:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Денис Ткачук Фото: volgar-fc.ru

На 20-й минуте счет открыл нападающий гостей Вячеслав Кротов.

Через четыре минуты Руслан Куль ответил голом своей команды.

Победу челнинцам на 65-й минуте принес точным ударом 21-летний полузащитник Павел Горелов.

Но «Волгарь» смог отыграться в конце встречи после гола другого ветерана Дениса Ткачука.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Волгарь 2:2 Голы: 0:1 Эдуард Сперцян (8'), 0:2 Джон Кордоба (13'), 1:2 Николай Калинский (34'), 2:2 Александр Трошечкин (40'), 2:3 Джон Кордоба (71'), 2:4 Эдуард Сперцян (80'), 3:4 Kukharchuk I. (88') КамАЗ: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Константин Марадишвили, Мамаду Майга, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Glushchenkov K., Boselli J. Волгарь: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Волков, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кади Боржес, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Предупреждения: Александр Черников (48'), Жоау Батчи (57')

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В следующем туре «Волгарь» примет «Тюмень», а «КАМАЗ» отправится в гости к «Кубани».