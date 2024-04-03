Влахович: Меня не волнует, сколько я забью

Душан Влахович Фото: globallookpress.com
«Мы переживали действительно трудный период, поэтому нам нужно было показать свои лучшие качества в этой игре. Было тяжело, в ответной игре нас ждет еще один очень трудный матч. Серия А также очень важна, поэтому нам придется двигаться от игры к игре.
"Юве" играл против очень сильной команды, с сильным тренером, поэтому нам было нелегко. Думаю, после того, как мы вышли из тупика, все стало намного проще, но теперь мы должны вернуться к победам и в серии А. Меня не особо волнует, сколько голов я забью, кто сделает результативную передачу, главное, чтобы мы все выиграли вместе», — цитирует Football Italia Влаховича.
Ответный матч состоится в Риме 23 апреля.