ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля
    Все новости спорта

    Николсон вернется в «Спартак», если «Клермон» вылетит из Лиги 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Клермон Лига 1 Футбол Франции Спартак РПЛ Футбол России
    Как сообщает источник Space CF63, французский «Клермон» в случае вылета из Лиги 1 не станет активировать функцию выкупа Шамара Николсона.

    Шамар Николсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамар Николсон

    Ямайский нападающий принадлежит московскому «Спартаку», но играет на правах аренды в «Клермоне».

    В случае вылета клуба из Лиги 1 не будут выкуплены еще три футболиста, которые играют в аренде, как и Николсон.

    Сейчас «Клермон» идет на последнем месте в Лиге 1 с 20 очками. От зоны стыков отставание составляет шесть баллов.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Николсон сыграл в чемпионате 22 матча, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Симеоне настроит своих игроков на победу
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Рома» не отпустит конкурентов в отрыв
  • «Лечче» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Эмполи» возведет мощные редуты у своих ворот
  • «Интер» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры