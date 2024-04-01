Николсон вернется в «Спартак», если «Клермон» вылетит из Лиги 1

Как сообщает источник Space CF63, французскийв случае вылета из Лиги 1 не станет активировать функцию выкупа

Ямайский нападающий принадлежит московскому «Спартаку», но играет на правах аренды в «Клермоне».

В случае вылета клуба из Лиги 1 не будут выкуплены еще три футболиста, которые играют в аренде, как и Николсон.

Сейчас «Клермон» идет на последнем месте в Лиге 1 с 20 очками. От зоны стыков отставание составляет шесть баллов.

Календарь и таблица Лиги 1

Николсон сыграл в чемпионате 22 матча, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года.