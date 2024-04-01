«Лечче» и «Рома» не смогли поразить ворота друг друга

В 30-м туре итальянской Серии Азакончили встречу мирным исходом — 0:0.

Хозяева владели преимуществом на поле, создали больше моментов, но пробить сербского голкипера «джаллоросси» Миле Свилара так и не смогли.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Рома 0:0 Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло (Лоренцо Венути, 82'), Алексис Блен, Юльбер Рамадани, Никола Крстович, Роберто Пикколи (Ламек Банда, 62'), Pontus Almqvist (Никола Сансоне, 61'), Patrick Dorgu (Реми Уден, 72') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Эван Н'Дика (Dean Donny Huijsen, 46'), Джанлука Манчини, Рик Карсдорп (Зеки Челик, 84'), Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 64'), Эдоардо Бове (Уссем Ауа, 64'), Леандро Паредес, Бриан Кристанте, Ромелу Лукаку, Томмазо Бальданци (Пауло Дибала, 84') Предупреждения: Эван Н'Дика (11'), Роберто Пикколи (38'), Федерико Баскиротто (45'), Юльбер Рамадани (81'), Бриан Кристанте (84')

В следующем туре «Лечче» поедет в гости к «Милану».

Календарь и таблица Серии А

«Рома» сразится с «Лацио» в римском дерби.